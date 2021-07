Pirou Pirou Manche, Pirou Visite ludique – A l’assaut du château fort ! Pirou Pirou Catégories d’évènement: Manche

Pirou

Visite ludique – A l’assaut du château fort ! Pirou, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Pirou. Visite ludique – A l’assaut du château fort ! 2021-07-23 10:30:00 – 2021-07-23

Pirou Manche Une attaque du château par les vikings vécue du point de vue des assaillants pour comprendre comment un château est construit pour se défendre. Animation ludique au château de Pirou. Réservation obligatoire. Une attaque du château par les vikings vécue du point de vue des assaillants pour comprendre comment un château est construit pour se défendre. Animation ludique au château de Pirou. Réservation obligatoire. +33 6 84 98 41 25 Une attaque du château par les vikings vécue du point de vue des assaillants pour comprendre comment un château est construit pour se défendre. Animation ludique au château de Pirou. Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Pirou Étiquettes évènement : Autres Lieu Pirou Adresse Ville Pirou lieuville 49.16151#-1.57335