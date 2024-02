Visite ludique « A la recherche des Nonnettes » Abbaye Saint-Nicolas Verneuil d’Avre et d’Iton, jeudi 7 mars 2024.

Visite ludique « A la recherche des Nonnettes » Abbaye Saint-Nicolas Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Visite ludique et gourmande pour les tout petits de 4 à 7 ans.

Autrefois, les religieuses de l’abbaye Saint-Nicolas de Verneuil-sur-Avre fabriquaient des nonnettes . Ce petit gâteau, dont elles seules avaient le secret, apportait bonheur et délectation aux vernoliens. On raconte qu’à leur départ, en 2001, elles auraient dissimulé les éléments de la recette dans différentes parties de l’abbaye. La légende affirme que l’âme innocente qui trouvera et assemblera tous les ingrédients de la mystérieuse formule sera riche d’un savoir ancestral.

Accompagnez votre enfant au cœur de l’abbaye bénédictine à la découverte de cette divine pâtisserie.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (02 32 32 17 17). Nombre de places limité. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Durée 1h.

Visite ludique et gourmande pour les tout petits de 4 à 7 ans.

Autrefois, les religieuses de l’abbaye Saint-Nicolas de Verneuil-sur-Avre fabriquaient des nonnettes . Ce petit gâteau, dont elles seules avaient le secret, apportait bonheur et délectation aux vernoliens. On raconte qu’à leur départ, en 2001, elles auraient dissimulé les éléments de la recette dans différentes parties de l’abbaye. La légende affirme que l’âme innocente qui trouvera et assemblera tous les ingrédients de la mystérieuse formule sera riche d’un savoir ancestral.

Accompagnez votre enfant au cœur de l’abbaye bénédictine à la découverte de cette divine pâtisserie.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme (02 32 32 17 17). Nombre de places limité. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Durée 1h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 15:00:00

fin : 2024-03-07

Abbaye Saint-Nicolas 124 Rue de la Place Notre-Dame

Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie accueil@normandie-sud-tourisme.fr

L’événement Visite ludique « A la recherche des Nonnettes » Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure