Visite LSF de l’exposition Musée du Cloître, 14 mai 2022 17:00, Tulle.

Nuit des musées Visite LSF de l’exposition Musée du Cloître Samedi 14 mai, 17h00 Entrée libre. Tout public

Visite en langue des signes française

Venez décrouvrir l’exposition _Chez les magiciens et sorciers de la Corrèze – Gaston Vuillier_, en compagnie d’une médiatrice et d’une interprète LSF.

Le musée est installé dans le cloître de Tulle, édifice gothique du XIIIe siècle qui formait avec l’église, le cœur de l’abbaye Saint-Martin de Tulle. Protégé au titre des Monuments Historiques en 1840 et 1862, aujourd’hui l’ensemble du site, cathédrale et cloître, est propriété de l’Etat.

Abrité dans la galerie Ouest, le musée regroupe depuis sa création par la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, des collections variées, miroir de la vie, des découvertes et de l’histoire du Bas-Limousin.

Avec des collections issues d’une histoire riche et plurielle, le pôle musées de la ville de Tulle s’attache à faire vivre à travers des expositions temporaires, l’histoire des industries et des patrimoines tullistes.

Le musée et le cloître ne sont malheureusement pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

https://www.tulleagglo.fr/vie-pratique/culture/musees-de-tulle/musee-du-cloitre https://www.facebook.com/CAP.Tulle/

Unfortunately, the museum and the cloister are not wheelchair accessible. Free entrance. All public Saturday 14 May, 17:00

The museum is housed in the cloister of Tulle, a 13th-century Gothic building that, together with the church, formed the heart of St.Martin’s Abbey in Tulle. Protected under the title of Historical Monuments in 1840 and 1862, today the whole site, cathedral and cloister, is property of the State.

Housed in the West Gallery, the museum has since its creation by the Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, various collections, a mirror of life, discoveries and the history of the Bas-Limousin region.

With collections from a rich and plural history, the Tulle City Museum Centre strives to bring to life through temporary exhibitions, the history of industries and Tulle heritage. motor impairment

Venga a describir la exposición Entre los magos y hechiceros de la Corrèze – Gaston Vuillier, en compañía de una mediadora y una intérprete LSF.

Entrada libre. Todo público Sábado 14 mayo, 17:00

Place Monseigneur Berteaud 19000 Tulle 19000 Tulle Nouvelle-Aquitaine