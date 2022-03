Visite LSF de l’exposition Musée du Cloître Tulle Catégories d’évènement: Corrèze

Tulle

Musée du Cloître, le samedi 14 mai à 17:00

Venez décrouvrir l’exposition _Chez les magiciens et sorciers de Corrèze – Gaston Vuillier_, en compagnie d’une médiatrice et d’une interprète LSF.

Entrée libre. Tout public

Visite en langue des signes française Musée du Cloître Place de la Cathédrale, 19000 Tulle Tulle Corrèze

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T18:00:00

