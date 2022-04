[VISITE LITTÉRAIRE] Proust et les Arts

[VISITE LITTÉRAIRE] Proust et les Arts, 3 juin 2022, . [VISITE LITTÉRAIRE] Proust et les Arts

2022-06-03 20:00:00 – 2022-06-03 La vie et l’œuvre de Marcel Proust sont intimement liées à l’art. Cette visite du Parcours Belle Époque mêle Art et Littérature grâce aux lectures d’extraits de “À la recherche du temps perdu” de Marcel Proust par Annick Polin, faisant écho aux œuvres exposées dans une atmosphère intimiste et hors du temps. La vie et l’œuvre de Marcel Proust sont intimement liées à l’art. Cette visite du Parcours Belle Époque mêle Art et Littérature grâce aux lectures d’extraits de “À la recherche du temps perdu” de Marcel Proust par Annick Polin, faisant écho aux… La vie et l’œuvre de Marcel Proust sont intimement liées à l’art. Cette visite du Parcours Belle Époque mêle Art et Littérature grâce aux lectures d’extraits de “À la recherche du temps perdu” de Marcel Proust par Annick Polin, faisant écho aux œuvres exposées dans une atmosphère intimiste et hors du temps. OTI NCPA – Adobestock dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville