Visite littéraire par Catherine Phet Centre d’art GwinZegal Guingamp, samedi 10 février 2024.

Visite littéraire par Catherine Phet Visite littéraire autour de l’exposition de Daniel Blaufuks « Journal de résistance » proposée par la conteuse professionnelle Catherine Phet Samedi 10 février, 14h00 Centre d’art GwinZegal Gratuit sur réservation

Samedis 10 février de 14 h à 15 h, dernière visite poétique et littéraire proposée par Catherine Phet suivie pour ceux qui le souhaitent d’un atelier de pratique photographiques.

De La Vie mode d’emploi de Georges Perec, au discours politique de Volodymyr Zelensky, du Front de l’art de la résistante Rose Valland au témoignage d’une jeune membre du Black Bloc, sont mises en lumière les ressources que chacun peut avoir pour résister ici et maintenant.

Une visite en résonance avec l’exposition du photographe, Daniel Blaufuks, dont l’œuvre est hantée par l’ombre de la Seconde Guerre mondiale. Autant d’éléments inspirants pour ensuite concevoir votre page de Journal de résistance liée à votre expérience de visite.

Gratuit sur réservation. Tél. 02 96 44 27 78 — info@​gwinzegal.​com

Centre d'art GwinZegal 4 rue Auguste Pavie 22200 Guingamp

exposition photographie