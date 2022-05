Visite « L’impact du changement climatique aux jardins » Musée d’Archéologie nationale – Domaine national, 4 juin 2022, Saint-Germain-en-Laye.

Visite « L’impact du changement climatique aux jardins »

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Musée d’Archéologie nationale – Domaine national

Le réchauffement de notre planète a provoqué divers changements climatiques qui s’observent depuis déjà quelques années dans les jardins. Les saisons sont de plus en plus tempérées et les périodes de chaleur, de sécheresse ou de froid privent de repos végétatifs certaines espèces. Pour les jardiniers du Domaine national cela implique de nouveaux défis techniques : adaptation et modification de la palette végétale, mutation du rythme des saisons, floraison précoce, lutte contre la sécheresse et les nouveaux parasites. La variation de température extrême a également un impact physique sur le jardinier. À l’occasion des RDV aux Jardins 2022, venez parcourir le Domaine national de 45 hectares avec nos jardiniers et découvrir les défis à venir face à ces bouleversements climatiques. [Plus d’informations](https://musee-archeologienationale.fr/agenda/evenement/limpact-du-changement-climatique-aux-jardins)

Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Venez parcourir le Domaine national avec nos jardiniers et découvrir les défis à venir face aux bouleversements climatiques.

Musée d’Archéologie nationale – Domaine national Château-Place Charles de Gaulle 78100 Saint Germain en Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T11:00:00;2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-04T15:30:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T11:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T17:00:00