Visite libre | Visite libre du musée Alexandre Dumas Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts, samedi 18 mai 2024.

Visite libre | Visite libre du musée Alexandre Dumas Découvrez gratuitement le musée Alexandre Dumas et son exposition temporaire le temps d’une soirée ! Samedi 18 mai, 18h00 Musée Alexandre Dumas Sans réservation. Gratuit pour tous.

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, visitez librement le musée Alexandre Dumas et son exposition temporaire Le Fils naturel. Enfance et adolescence d’Alexandre Dumas fils (16 mars – 16 juin 2024).

Date : samedi 18 mai 2024

– L’exposition permanente sera ouverte de 21h15 à 22h30.

– L’exposition temporaire Le Fils naturel. Enfance et adolescence d’Alexandre Dumas fils sera ouverte de 18h à 22h30.

La salle d’exposition temporaire est accessible via six marches.

Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France 03 23 96 23 30 https://webmuseo.com/ws/musee-dumas [{« type »: « phone », « value »: « 03 23 96 23 30 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-dumas@mairie-villerscotterets.fr »}] 24, Rue Demoustier, 02600, Villers-Cotterêts

© David Rase