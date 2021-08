Viols-en-Laval Village préhistorique de Cambous Hérault, Viols-en-Laval Visite libre Village préhistorique de Cambous Viols-en-Laval Catégories d’évènement: Hérault

Partez à la découverte des vestiges du village préhistorique de Cambous à votre propre rythme. Suivez les sentiers balisés et flânez en pleine garrigue entre les restes des habitations du peuple de Fontbouisse, montez sur le belvédère pour admirer de haut une partie du village préhistorique, visitez la maison reconstituée et aménagée par les archéologues et découvrez l’exposition l’Oeil de l’archéologue. Vous trouverez sur votre chemin des panneaux explicatifs qui vous permettront de vous repérer et compléteront votre expérience. Partez à la découverte des vestiges du village préhistorique à votre propre rythme avec, sur votre chemin, des panneaux explicatifs vous permettant de vous repérer et complétant votre expérience. Village préhistorique de Cambous Chemin de Cambous, 34380 Viols-en-Laval Viols-en-Laval Hérault

