Volpajola Village de VOLPAJOLA Haute-Corse, Volpajola Visite libre Village de VOLPAJOLA Volpajola Catégories d’évènement: Haute-Corse

Volpajola

Visite libre Village de VOLPAJOLA, 18 septembre 2021, Volpajola. Visite libre

Village de VOLPAJOLA, le samedi 18 septembre à 10:00

La très imposante et ancienne église paroissiale de l’Annonciation datant du 16éme aux murs de schiste protège le village. Elle renferme un **triptyque en bois polychrome de l’école italienne de 1511** ; au centre la Vierge et l’enfant Jésus encadrés par les saints Pierre, Vincent, Martin, Césaire ; au-dessus la crucifixion encadrée par l’annonciation. Le triptyque surplombe un meuble polychrome . Ces deux élements sont classés aux monuments historiques.

Entrée libre

Visite de l’église de l’annunziata Village de VOLPAJOLA haute corse Volpajola Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Corse, Volpajola Autres Lieu Village de VOLPAJOLA Adresse haute corse Ville Volpajola lieuville Village de VOLPAJOLA Volpajola