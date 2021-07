Visite libre Village, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Galey.

Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village

Petit village ariégeois d’une centaine d’âmes aujourd’hui, Galey et ses trois hameaux, Orchein, Escarchein et le Château sont accrochés à 800 mètres d’altitude, sur le versant sud du pic de Cornudère (1566 m) dans la vallée de la Bellongue reliant Castillon-en-Couserans au mythique col de Portet-d’Aspet. Face à la chaîne centrale des Pyrénées, la commune est située dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises. Les maisons particulières, les granges et les bergeries avec leurs toits d’ardoise donnent une grande homogénéité au village. Les édifices remarquables sont d’origine religieuse. Galey a connu par le passé quatre lieux de culte dont trois existe encore : l’église paroissiale Saint-Pierre, l’église Saint-Quintin, ancienne possession des Templiers et la chapelle Notre-Dame du Calvaire. Le quatrième lieu aujourd’hui disparu, au hameau d’Orchein, était dédié à Sainte-Eulalie. La visite libre du village peut se faire à pied et permet de parcourir les ruelles ou « Carraou » qui font découvrir l’habitat traditionnel montagnard du Couserans, les fours à pain ou « Hourner » construits à l’extérieur des habitations, les abreuvoirs au nombre de six, indispensables pour un village qui vivait principalement de l’élevage, le lavoir communal situé sous l’ancienne mairie… et bien d’autres choses encore.

Visite libre du village montagnard de Galey.

Village 09800 Galey Galey Ariège



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T19:00:00