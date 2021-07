Biran Village Biran, Gers Visite libre Village Biran Catégories d’évènement: Biran

Gers

Visite libre Village, 18 septembre 2021, Biran. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village

Des deux châteaux médiévaux, en passant par l’église Notre-Dame-de-Pitié pour y admirer son retable du XVIIIe siècle, venez déambuler à travers les siècles dans ce castelnau médiéval. Les membres de l’association des Amis du vieux Biran vous accompagneront dans votre découverte. Prolongez votre visite en partant à la rencontre du hameau du Mas (à 3 kilomètres du village) et de la pile gallo-romaine (à 500 mètres du Mas).

Port du masque obligatoire

Déambulez dans ce castelnau médiéval et partez à la rencontre de son patrimoine. Village 32350, Biran Biran Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Biran, Gers Autres Lieu Village Adresse 32350, Biran Ville Biran lieuville Village Biran