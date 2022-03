Visite libre, un voyage botanique à travers les continents Promenade du Paillon Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Visite libre, un voyage botanique à travers les continents Promenade du Paillon, 3 juin 2022, Nice. Visite libre, un voyage botanique à travers les continents

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Promenade du Paillon

Venez découvrir à travers cette promenade les ambiances végétales de la Méditerranée, l’Asie, l’Afrique du sud, l’Océanie, l’Amérique du Sud et du Nord.

Entrée libre

2022-06-03T08:00:00 2022-06-03T23:00:00;2022-06-04T07:00:00 2022-06-04T23:00:00;2022-06-05T07:00:00 2022-06-05T20:00:00

