Musée de Louviers, le samedi 14 mai à 20:00

Des visites un peu burlesque —————————- ### Par la Compagnie Etincelle bouillasse Comme tous les ans, le Musée de Louviers participe à la Nuit Européenne des Musées, et pour la 18ème édition de cet évènement, nous vous avons préparé une soirée follement culturelle ! **De 20 h à minuit : Déambulation clownesque** Toute la soirée, deux clowns vous accueillent au sein du musée. Au gré de leur déambulation dans les salles, ils improviseront des visites commentées, provoqueront des rencontres, et vous proposeront des explications (un peu) fantaisistes des œuvres. Pas d’inquiétude, des agents du musée seront dans les salles pour rétablir certaines vérités. **21 h 30 : Visite (un peu) burlesque** Jacqueline Dutilleul (Olivier GUITEL) est une guide conférencière quelque peu originale. Le temps d’une visite guidée, elle va tenter de vous faire découvrir les plus grands chefs d’œuvres du monde. Sa tâche s’avère ardue et ne va pas être facilitée par les nouvelles technologies.

Entrée libre, sur réservation

Le musée de Louviers vous offre une parenthèse enchantée : déambulations clownesques et visites un peu fantaisistes, cette 18è édition de la Nuit des musées s’annonce follement culturelle. Musée de Louviers Place Ernest Thorel, 27400 Louviers Louviers Eure

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:30:00

