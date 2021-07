Noyers Musée des Arts Naïfs et Populaires Noyers, Yonne Visite libre tous publics du Musée des Arts Naïfs et Populaires Musée des Arts Naïfs et Populaires Noyers Catégories d’évènement: Noyers

Des collections d’arts naïfs, bruts et populaires, sur 3 étages et 1500 m2 d’exposition, dans un des « 159 Plus Beaux Villages de France ». Le musée conserve son caractère éclectique : collection du fondateur De Bresse, oeuves d’Hokusai, Archéologie du château médiéval et du village, collection d’Art Naïf de l’artiste Yankel, ainsi que des toiles de son père Kikoïne représentant de l’Ecole de Paris, des boîtes de métal, des collections d’ex-voto, de l’orientalisme : une invitation au voyage !

Entrée libre pour tous les publics.

Musée des Arts Naïfs et Populaires 25 rue de l'Église 89310 Noyers

2021-09-17

