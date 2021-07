Nîmes Tour Magne Gard, Nîmes Visite libre Tour Magne Nîmes Catégories d’évènement: Gard

La tour est un vestige important de l’enceinte antique. Perchée sur le mont Cavalier, elle domine la cité depuis plus de 2000 ans. Admirez le panorama de la ville du haut d’un des plus anciens monuments de Nîmes. Visite libre dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30, dernière montée à 18h. En partenariat avec Culturespace Nîmes Rdv aux Jardins de la Fontaine

La tour est un vestige important de l'enceinte antique. Perchée sur le mont Cavalier, elle domine la cité depuis plus de 2000 ans.

