du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Montveran Entrée 3 euros. Visite complète sur réservation 7 euros. Tel : 06 80 17 35 39

Château de Montvéran Culoz. Construit par Pierre de Luyrieu en 1316. Restauration milieu du 19 ème siècle. De nombreuses personnalités y ont séjourné (Prokoviev, Henriette d’Angeville… Château de Montveran 93, rue de Montveran, 01350 Culoz, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Culoz Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

