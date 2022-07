Visite libre – Terrasse de la Porte Royale

2022-09-17 – 2022-09-18 Accédez à la terrasse d’artillerie, profitez du panorama qu’elle offre sur la ville et ses remparts.

Accédez à la terrasse d'artillerie, profitez du panorama qu'elle offre sur la ville et ses remparts.

(Accès par le jardin du Musée Lansyer)

