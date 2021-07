Nîmes Temple de Diane Gard, Nîmes Visite libre Temple de Diane Nîmes Catégories d’évènement: Gard

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Temple de Diane

L’édifice romain, construit au Ier siècle av J.C. près de la source, faisait partie du sanctuaire dédié au dieu gaulois Nemausus et au culte impérial. Visite libre samedi et dimanche de 7h30 à 20h Rdv Jardins de la Fontaine

L'édifice romain, construit au Ier siècle av. J.-C. près de la source, faisait partie du sanctuaire dédié au dieu gaulois Nemausus et au culte impérial. Temple de Diane Quai Georges Clemenceau, 30000 Nîmes Nîmes Gard

2021-09-18T07:30:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T07:30:00 2021-09-19T20:00:00

