Lussan Temple Gard, Lussan Visite libre Temple Lussan Catégories d’évènement: Gard

Lussan

Visite libre Temple, 19 septembre 2021, Lussan. Visite libre

le dimanche 19 septembre à Temple

Inscrit aux monuments historiques en 2015, le temple a été édifié au XIXème siècle, sur une parcelle appartenant à l’arrière grand-père d’André Gide. Le jardin attenant est composé de plantes bibliques. Temple du XIXème siècle, avec son jardin biblique. Temple Rue Tour des remparts, 30580 Lussan Lussan Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Lussan Autres Lieu Temple Adresse Rue Tour des remparts, 30580 Lussan Ville Lussan lieuville Temple Lussan