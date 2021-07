Visite libre sonore “Le chemin augmenté” Bureau d’information touristique, 18 septembre 2021, Saint-Gilles.

Visite libre sonore “Le chemin augmenté”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bureau d’information touristique

L’application « Le chemin augmenté » vous propose une immersion sonore dans la Saint-Gilles du Moyen Age. Smartphone en poche et écouteurs aux oreilles, prenez la machine à remonter le temps : à peine passée la porte des Maréchaux devenez un pèlerin du XIIIe siècle et immergez-vous dans l’ambiance vivante et bigarrée de la ville médiévale. Appli gratuite développée par Nîmes Métropole et © L E F L Â N E U R _Renseignements et plans disponibles à l’Office de Tourisme ou à l’accueil de l’abbatiale. Prévoir des écouteurs._

Balade sonore pour plonger dans la Saint-Gilles du Moyen Âge.

Bureau d’information touristique 5 place de la République, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles Gard



