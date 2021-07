Auch Société archéologique,historique,littéraire et scientifique du Gers Auch, Gers Visite libre Société archéologique,historique,littéraire et scientifique du Gers Auch Catégories d’évènement: Auch

Gers

Visite libre Société archéologique,historique,littéraire et scientifique du Gers, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Auch. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers

En compagnie des membres de l’association qui vous feront partager leur passion pour l’histoire de l’art, venez visiter ses locaux, apprécier sa bibliothèque spécialisée riche de près de 4000 ouvrages, connaître ses activités et ses publications…

Port du masque obligatoire

Créée en 1891, la Société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers ouvre ses portes. Société archéologique,historique,littéraire et scientifique du Gers 13, place Salluste-du-Bartas, 32000, Auch Auch Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Auch, Gers Étiquettes évènement : Autres Lieu Société archéologique,historique,littéraire et scientifique du Gers Adresse 13, place Salluste-du-Bartas, 32000, Auch Ville Auch lieuville Société archéologique,historique,littéraire et scientifique du Gers Auch