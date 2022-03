Visite libre Rue de Calais Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Nord

Visite libre Rue de Calais, 23 avril 2022, Gravelines. Visite libre

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Rue de Calais

Le Bunker de la rue de Calais qui a été réhabilité en lieu de Mémoire dédié à la seconde guerre mondiale ouvre ses portes pour des visites libres et guidées. Découvrez les salles de ce bâtiment et leurs anciens usages ainsi qu’une exposition qui vous présente l’histoire de Gravelines durant la période 1940-1945.

Entrée libre

Venez découvrir ce blockhaus de la Seconde Guerre Mondiale et son exposition “Gravelines sous l’occupation” Rue de Calais Rue de Calais Gravelines Gravelines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T10:00:00 2022-04-24T12:00:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gravelines, Nord Autres Lieu Rue de Calais Adresse Rue de Calais Gravelines Ville Gravelines lieuville Rue de Calais Gravelines Departement Nord

Rue de Calais Gravelines Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gravelines/

Visite libre Rue de Calais 2022-04-23 was last modified: by Visite libre Rue de Calais Rue de Calais 23 avril 2022 Gravelines Rue de Calais Gravelines

Gravelines Nord