Pour sa première participation à la Nuit européenne des Musées, la Bourse de Commerce – Pinault Collection inaugurée en mai 2021, accueille les visiteurs pour une nocturne gratuite exceptionnelle de 19h à 00h. En famille, entre amis, ce samedi 14 mai sera l’occasion de découvrir l’architecture du monument et les expositions Charles Ray, Roni Horn et Felix Gonzalez-Torres, Dominique Gonzalez-Foerster ainsi que la sélection de films d’artistes Protest Sounds autour d’un programme de visites guidées thématiques spécialement proposé pour l’évènement.

Gratuit, entrée sur réservation

Une sélection de films d’artistes Protest Sound Bourse de Commerce 2 rue Viarmes 75002 Paris Paris Quartier Les Halles Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Bourse de Commerce Adresse 2 rue Viarmes 75002 Paris Ville Paris lieuville Bourse de Commerce Paris Departement Paris

