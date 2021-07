Pont-Saint-Esprit Prieuré Saint-Pierre Gard, Pont-Saint-Esprit Visite libre Prieuré Saint-Pierre Pont-Saint-Esprit Catégories d’évènement: Gard

Pont-Saint-Esprit

Visite libre Prieuré Saint-Pierre, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Pont-Saint-Esprit. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Prieuré Saint-Pierre Prieuré des XIIe et XVIIIe siècles. En 948, Saint-Saturnin est devenu la septième « fille » de l’abbaye de Cluny. Son prieur a bâti ce monastère. Aujourd’hui, lieu culturel. Prieuré Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 30130 Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gard, Pont-Saint-Esprit Autres Lieu Prieuré Saint-Pierre Adresse Place Saint-Pierre, 30130 Pont-Saint-Esprit Ville Pont-Saint-Esprit lieuville Prieuré Saint-Pierre Pont-Saint-Esprit