Laramière Prieuré Notre-Dame-de-Laramière Laramière, Lot Visite libre Prieuré Notre-Dame-de-Laramière Laramière Catégories d’évènement: Laramière

Lot

Visite libre Prieuré Notre-Dame-de-Laramière, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Laramière. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Prieuré Notre-Dame-de-Laramière

Bâtiment du XIIe siècle ayant appartenu aux augustins puis aux Jésuites. il reste trois ailes à ce bâtiment qui,comme toute abbaye, en comptait 4 : la chapelle, l’aile des moines et le refectoire. Une visite inoubliable au coeur du Moyen-Age.

4€ adulte, gratuit personnes en situation de handicap et mineurs

Visite libre à l’aide de panneaux d’un prieuré unique en France par sa conservation et son histoire. Prieuré Notre-Dame-de-Laramière 46260 Laramière Laramière Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Laramière, Lot Étiquettes évènement : Autres Lieu Prieuré Notre-Dame-de-Laramière Adresse 46260 Laramière Ville Laramière lieuville Prieuré Notre-Dame-de-Laramière Laramière