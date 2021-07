Montauban Pôle Mémoire Montauban, Tarn-et-Garonne Visite libre “Présentation de documents anciens” Pôle Mémoire Montauban Catégories d’évènement: Montauban

Le Pôle Mémoire conserve déjà 5 kilomètres de trésors. Mais la collecte organisée en 2021 autour de l’histoire et du patrimoine religieux de Montauban révèle bien des pépites ! Attardez-vous un instant sur ces moments d’histoire, du siège de 1621 aux prêches dans les tranchées. ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– 1621, religions et trésors montalbanais. Pôle Mémoire Espace Antonin Perbosc, 2 boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban Montauban Tarn-et-Garonne

