du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Préfecture du Lot Pass-sanitaire et masque obligatoire

La préfecture du Lot vous propose une immersion dans le passé avec une visite des bâtiments et de leur histoire et une rétrospective des visites de personnalités Préfecture du Lot Place Chapou, 46000 Cahors Cahors Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

