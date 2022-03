Visite libre pour une découverte printanière des jardins du parc du château du Troncq Parc et jardins du château du Troncq Le Troncq Catégories d’évènement: Eure

Venez découvrir et vous ressourcer dans le parc classique du château. ——————————————————————— Les jardins restaurés s’inscrivent dans la modernité et conjuguent la vie actuelle à l’héritage du passé. Potager fleuri, vergers, colombier octogonal, chambres de verdure dans les bosquets d’agrément en sous-bois, avenue de tilleuls, cour d’honneur sont autant de lieux qui agrémenteront votre promenade. Les enclos des vergers et de l’ancien potager accueillent les animaux du parc. Découvrez le parc sur notre site [www.chateaudutroncq.com](http://www.chateaudutroncq.com).

Entrée des visiteurs par le portillon devant l’église – Les animaux ne sont pas admis.

Promenade libre dans les jardins Parc et jardins du château du Troncq 476 rue Nicolas Le Cordier, 27110 Le Troncq Le Troncq Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

