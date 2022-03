Visite libre pour découvrir les jardins de Castillon Les jardins de Castillon, 3 juin 2022, Castillon.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les jardins de Castillon

En Normandie, près de Bayeux, dans le cadre naturel de la Vallée de Castillon, découvrez les jardins de Castillon. Ils ont été créés par Hubert et Colette Sainte Beuve pour le plaisir des yeux et la connaissance des végétaux. Le premier jardin est composé de trois terrasses successives ponctuées de topiaires d’ifs, Il s’ouvre sur une belle bordure de graminées, de plantes à fleurs bleues, un bassin, un espace paysager se terminant par un labyrinthe. Un second jardin, thématique, vous permet de découvrir un autre bassin cerné de vivaces luxuriantes. Vous arriverez ensuite devant un bassin octogonal puis déambulerez dans une mixed border, un jardin oriental, un jardin de senteurs et un espace paysager. Une vente attenante de plantes vivaces vous offre la possibilité d’acquérir les plantes que vous découvrirez dans les jardins. [https://www.jardinscastillonplantbessin.com/en/](https://www.jardinscastillonplantbessin.com/en/) Les jardins de Castillon sont sur Instagram et Facebook.

7€, 4€ < 16ans, gratuit <4 ans

