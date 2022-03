Visite libre pour découvrir le jardin des Têtards à la Maison du Parc Jardin des Tétards Carentan-les-Marais Catégories d’évènement: Carentan les Marais

Profitez du week-end « Rendez-vous aux jardins » pour venir découvrir ou re-découvrir librement le jardin des Têtards à la Maison du Parc. Proposé par le Parc des Marais. RDV aux horaires d’ouverture de la Maison du Parc. Gratuit. Renseignements au 02.33.71.65.30. Profitez du week-end « Rendez-vous aux jardins » pour venir découvrir ou re-découvrir librement le jardin des Têtards à la Maison du Parc. Jardin des Tétards 3 village Ponts d’Ouve, Saint-Côme-du-Mont, 50500 Carentan-les-Marais Carentan-les-Marais Saint-Côme-du-Mont Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T13:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T13:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T13:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:30:00

