Eure

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc et jardins du château d’Acquigny

Jardin pittoresque, havre de paix, d’harmonie et d’équilibre où règne une étonnante diversité de paysage et de végétaux, la nature a trouvé le parfait terrain de son expression: tous les sens sont en éveil, le bruissement de l’eau se marie parfaitement au chant des oiseaux, les multiples essences (3200 variétés) ont été réunies dans un parfum de poésie, les promeneurs retrouvent toujours le bonheur de s’enivrer de délicates senteurs. L’harmonie des couleurs est toujours aussi séduisante. Du feuillage sombre des hêtres pourpres à la clarté des cyprès de Louisiane, il n’est pas rare de s’arrêter pour simplement contempler les contrastes colorés des nombreux bosquets, les floraisons au fil des saisons.

7€, gratuit <18 ans, étudiants, chômage, handicap

Parc et jardins du château d'Acquigny
1 rue Aristide Briand, 27400 Acquigny
Acquigny
Eure

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T18:30:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T18:30:00

