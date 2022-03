Visite libre pour découvrir des jardins du Musée Dehors La pépinière Caen Catégories d’évènement: Caen

Situés dans le quartier de la Guérinière à Caen, les Jardins du Musée Dehors représentent un espace de 2500 m² en plein air dédié à la création contemporaine. Ils accueillent des œuvres pérennes comme la Pépinière jardin de l’artiste Emmanuel Louisgrand, ou encore un ensemble de Mobilier Design : Poulailler de Normal Studio, Bancs de Tejo Remy, et ruches signées ” Nicolas et Nicolas ».Le site accueille aussi des œuvres éphémères et des expositions provisoires qui ponctuent toute l’année la vie des Jardins du Musée Dehors. Cette année vous pourrez découvrir un ensemble d’oeuvres liées au Jardin : « Portable Garden », une installation à protocole de l’artiste Lois Weinberger (dépot du CNAP), « Tomorrow’s Borrowed Scenery : Kawasaki Z750, Forgeround Proposition, 2021 », sculpture moto couplée à un dispositif horticole imaginée par l’artiste Paul Duncombe. Le programme présentera également la création d’un Wall paper par l’artiste allemand Andreas Nicolas Fischer et d’une peinture signée Fleur Helluin. Visite découverte des jardins du Musée Dehors. La pépinière Rue Jean Jaurès, 14000 Caen Caen Calvados

