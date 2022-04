Visite libre – Photographies en guerre Musée de l’armée, 14 mai 2022, Paris.

Visite libre – Photographies en guerre

Musée de l’armée, le samedi 14 mai à 18:00

Paysages de ruines, chaos des combats, scènes de victoire ou de défaite, portraits de soldats ou de civils…. Les images de la guerre, et singulièrement des guerres passées, imprègnent notre mémoire collective, notamment par le prisme de la photographie. Certains clichés, tels que _Raising the Flag on_ _Iwo Jima_ (Joe Rosenthal) ou _Le Drapeau rouge sur le Reichstag_ (Evgueni Khaldeï), sont même devenus des icônes mondiales. Mais qui sont ceux qui les ont produits ou diffusés ? Dans quelles conditions et pour qui ? Quels sont les ressorts de cette fabrique de l’image de la guerre depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à nos jours ? Le musée de l’Armée présente pour la première fois une exposition consacrée non pas au conflit, mais à la représentation de celui-ci par la photographie, qui va bien au-delà du reportage de guerre. Depuis l’apparition de ce nouveau médium sur un champ de bataille au milieu du XIXe siècle, les rapports entre photographie et guerre sont complexes, relevant de pratiques plurielles (amateurs ou professionnelles), d’intentions et d’usages multiples (informer, documenter, prouver, convaincre, légitimer, tromper, dénoncer, témoigner, se souvenir…) dans les champs les plus variés (militaire, politique, économique, mais aussi social, culturel et esthétique). L’exposition _Photographies en guerre_ (du 6 avril au 24 juillet 2022) accueille également les visiteurs de la Nuit européenne des musées gratuitement.

Accès libre et gratuit

Musée de l’armée Hôtel national des Invalides – 129 rue de Grenelle 75007 Paris Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:59:00