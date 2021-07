Blois Pavillon Anne de Bretagne Blois, Loir-et-Cher Visite libre Pavillon Anne de Bretagne Blois Catégories d’évènement: Blois

Loir-et-Cher

Visite libre Pavillon Anne de Bretagne, 18 septembre 2021, Blois. Visite libre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pavillon Anne de Bretagne

Au coeur des anciens jardins du Château, ce petit édifice de plaisance, en briques et pierres de plan centré du XVIe siècle, abrite un oratoire très apprécié par la famille royale. L’ébéniste Damien Dreiss y exposera ses créations de lampes.

Entrée libre

Visite libre des jardins, du rez-de-chaussée et de l’oratoire, mais aussi de l’exposition de l’association des artisans d’art de Loir-et-Cher. Pavillon Anne de Bretagne 3 avenue Jean-Laigret, 41000 Blois Blois Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blois, Loir-et-Cher Autres Lieu Pavillon Anne de Bretagne Adresse 3 avenue Jean-Laigret, 41000 Blois Ville Blois lieuville Pavillon Anne de Bretagne Blois