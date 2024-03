Visite libre – Parcs et jardins de La Moglais Parc de la Moglais Lamballe, samedi 1 juin 2024.

Visite libre – Parcs et jardins de La Moglais Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Parc de la Moglais 4 € – gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Parc de la Moglais La Moglais – La Poterie, 22400, Lamballe, Côtes d’Armor, Bretagne, France Lamballe 22400 Lamballe Côtes-d’Armor Bretagne 06 20 79 62 37 https://www.lamoglais.fr/jardins-de-la-moglais/ Parc d’agrément créé autour du Château de la Moglais au XVIIIes. et sous la Restauration. Douves ornementales fleuries, parterres botaniques d’arbustes, de vivaces et de roses adossés aux charmilles taillées, parterre de roses et de buis devant l’Orangerie, nouveaux jardins arborés, Théâtre et belles perspectives…

© Parc de la Moglais En venant de Lamballe suivre la direction de la Poterie jusqu’au passage à niveau puis suivre le fléchage. Parking.

©Geoffroy de Longuemar