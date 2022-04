visite libre Parc naturel régional de Brière – Maison de la mariée, 14 mai 2022 18:00, Saint-Joachim.

Nuit des musées visite libre Parc naturel régional de Brière – Maison de la mariée Samedi 14 mai, 18h00 entrée libre

Musée dédié aux ateliers de création de fleurs cirées de Saint-Joachim, aux couronnes et aux globes de mariées

Accessoire obligé de la mariée, la couronne est d’abord confectionnée à partir de fleurs naturelles et selon des modes régionales. Elle s’uniformise à partir de 1850 pour être réalisée avec des boutons ou fleurs d’oranger en cire, symbole d’innocence et de virginité. L’engouement pour les fleurs artificielles favorise le développement d’ateliers partout en France. Implantés en plein cœur de la Brière, les ateliers de Saint-Joachim ne possèdent pas de raisons historiques justifiant leur implantation. Il faut donc y voir la volonté de certains entrepreneurs. L’obligation d’inscrire son activité aux registres du commerce ne datant que de 1920, on ne peut retracer avec précision l’histoire des petits ateliers. Deux grands ateliers de confection concentrent la majorité de la production, reconnue dans le monde entier.

Découvrez leurs histoires et celles de femmes qui détenaient ces savoir-faire !

Maison dédiée au mariage et à la fleur d’oranger en cire, élément indispensable des couronnes de mariées que confectionnaient les ouvrières de Saint-Joachim. Venez découvrir leur savoir faire et l’histoire de l’atelier. Ouvert le samedi 16 mai de 20 h à 23 h.

© Maison de la mariée

http://www.maisondelamariee.com

free entrance Saturday 14 May, 18:00

House dedicated to marriage and orange blossom in wax, an essential element of bridal crowns made by the workers of Saint-Joachim. Come discover their know-how and the history of the workshop. Open Saturday, May 16 from 8 pm to 11 pm.

House of the bride

Accesorio obligado de la novia, la corona se confecciona en primer lugar a partir de flores naturales y según modas regionales. Se uniformiza a partir de 1850 para ser realizada con botones o flores de naranjo de cera, símbolo de inocencia y virginidad. El entusiasmo por las flores artificiales favorece el desarrollo de talleres en toda Francia. Situados en el corazón de Brière, los talleres de Saint-Joachim no tienen razones históricas que justifiquen su implantación. Hay que ver, pues, la voluntad de algunos empresarios. La obligación de inscribir su actividad en los registros mercantiles no se remonta hasta 1920, por lo que no se puede trazar con precisión la historia de los pequeños talleres. Dos grandes talleres de confección concentran la mayor parte de la producción, reconocida en todo el mundo. ¡Descubra sus historias y las de las mujeres que poseían estos conocimientos!

entrada libre Sábado 14 mayo, 18:00

Ile de Fédrun 182 rue du Pouet, 44720 Saint-Joachim, Loire Atlantique, Pays de la Loire, France 44720 Saint-Joachim Pays de la Loire