Inauguration de Pamela Artist Run Space Venez découvrir la nouvelle fabrique artistique nîmoise ! Pamela est un espace vivant qui rassemble une diversité de pratiques artistiques. Vous pourrez y admirer de la peinture, de la sculpture, de la vidéo, de la photographie, de la céramique et bien d’autres choses encore ! Visite libre samedi de 11h à 19h dimanche de 11h à 18h Inauguration de Pamela Artist Run Space, la nouvelle fabrique artistique nîmoise. Pamela 6 rue Sainte Catherine, 30033 Nîmes Nîmes La Placette Gard

