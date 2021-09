Narbonne Palais-Musée des Archevêques de Narbonne Aude, Narbonne Visite libre Palais-Musée des Archevêques de Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Palais-Musée des Archevêques de Narbonne

Visite en autonomie des espaces du palais-musée : le donjon, les cours d’honneur et de la Madeleine, l’ancienne chapelle Saint-Martial, la salle des Consuls, la salle des Synodes et les anciens appartements des archevêques devenus musée.

Pass sanitaire et masque obligatoire, jauge au donjon, prévoir un peu d’attente.

Palais-Musée des Archevêques de Narbonne Place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

