Foix Place Saint-Volusien Ariège, Foix Visite libre ou guidée Place Saint-Volusien Foix Catégories d’évènement: Ariège

Foix

Visite libre ou guidée Place Saint-Volusien, 18 septembre 2021, Foix. Visite libre ou guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place Saint-Volusien

L’église de Saint-Volusien est une abbatiale du XIIe siècle dédié à Saint-Volusien. Que voir dans l’église ? – Une large nef gothique ( long : 55 m ; largeur : 14 m) – Les vestiges de l’église romane côté sud – la crypte qui abrita de 1112 à 1580 les restes de Saint-Volusien – La mise au tombeau : une oeuvre en terre cuite remarquable par le caractère expressif de ses personnages. – Les stalles sculptées vers 1670, toutes différentes. – Des tableaux ornant les murs : Saint-Jérome et les romains fugitifs par Louis Boulanger, la samaritaine au puit par Joseph Valette et Louis Mercadier en 1841, la pêche miraculeuse par G Roques en 1820, l’adoration des bergers datant du 18ème siècle. – Les orgues : l’orgue de choeur datant de 1870 restauré en 1988 permet un accompagnement grâce à se beaux jeux de fonds, le grand orgue date de la même époque . Un concert sera donné le dimanche 19/09 à partir de 17h 30 par Christiane van Gorp organiste titulaire. Elle interprètera des morceaux joyeux sur le thème de la musique pour tous.

Masque obligatoire et respect des gestes barrières, pass sanitaire demandé pour le concert du dimanche

Découvrez l’abbatiale Saint-Volusien, datée du XIIe siècle. Place Saint-Volusien Place Saint-Volusien, 09000 Foix Foix Cadirac Ariège

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ariège, Foix Autres Lieu Place Saint-Volusien Adresse Place Saint-Volusien, 09000 Foix Ville Foix lieuville Place Saint-Volusien Foix