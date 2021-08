Richelieu Musée municipal Indre-et-Loire, Richelieu Visite libre ou guidée Musée municipal Richelieu Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Vous découvrirez les collections du château, aujourd’hui disparu : la Galerie des Batailles avec la Prise de la Rochelle, les bustes qui ornaient la façade du château ou encore les portes démesurément grandes). La maquette vous aidera à comprendre et imaginer le projet architectural voulu par le principal ministre de Louis XIII : Le Cardinal, Armand-Jean du Plessis, Duc de Richelieu.

Musée municipal 1 Place du Marché 37120 Richelieu

