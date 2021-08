Salmiech Musée du charroi rural et de l'artisanat traditionnel Aveyron, Salmiech Visite libre ou guidée Musée du charroi rural et de l’artisanat traditionnel Salmiech Catégories d’évènement: Aveyron

Salmiech

Visite libre ou guidée Musée du charroi rural et de l’artisanat traditionnel, 18 septembre 2021, Salmiech. Visite libre ou guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du charroi rural et de l’artisanat traditionnel

**Plus de 2500 pièces exposées dans un lieu totalement atypique!** _**Visite libre ou guidée pour découvrir le musée du charroi, qui propose différentes thématiques aux visiteurs**_ * l’évolution de la roue : différentes techniques d’élaboration au fil des siècles * 25 véhicules à traction animale utilisés dans la première moitié du XXe siècle : dans quelle mesure chaque véhicule est-il représentatif de son usage particulier ? * l’outillage complet du charron et du forgeron * l’outillage des artisans locaux : sabotier, cordonnier, bourrelier, couvreur, menuisier * la vie quotidienne dans les fermes, le tissage du chanvre * les outils de labour **Vidéos** disponibles montrant les artisans régionaux au travail. **Jeux de piste pour les enfants**, adaptés à l’âge du public Visite libre ou guidée du Musée du charroi et de l’artisanat local traditionnel. Découverte du patrimoine local. Musée du charroi rural et de l’artisanat traditionnel Église Saint-Firmin Le Placet, 12120 Salmiech Salmiech Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Salmiech Autres Lieu Musée du charroi rural et de l'artisanat traditionnel Adresse Église Saint-Firmin Le Placet, 12120 Salmiech Ville Salmiech lieuville Musée du charroi rural et de l'artisanat traditionnel Salmiech