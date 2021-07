Cahors Maison de l'Eau Cahors, Lot Visite libre ou guidée Maison de l’Eau Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Visite libre ou guidée Maison de l’Eau, 18 septembre 2021, Cahors. Visite libre ou guidée

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de l’Eau

La Maison de l’Eau est implantée dans l’ancienne station de pompage de Cabazat, un remarquable édifice du XIXe siècle qui est l’un des seuls de ce type en France à avoir conservé intacte sa machinerie du XIXe siècle. Le lieu, dont l’accès est gratuit, est devenu un espace d’exposition et de médiation sur l’eau et son patrimoine.

Les visites se font au fur et à mesure des flux de visiteurs. Possibilité de découverte libre

Visite guidée (sauf les parties basses) par André Vignaud et Claude Tassant. Maison de l’Eau quai Albert Cappus, 46000 Cahors Cahors Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Maison de l'Eau Adresse quai Albert Cappus, 46000 Cahors Ville Cahors lieuville Maison de l'Eau Cahors