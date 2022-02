Visite libre ou guidée Jardin du Fort Saint-Elme Collioure Catégories d’évènement: Collioure

Pyrénées-Orientales

Visite libre ou guidée Jardin du Fort Saint-Elme, 4 juin 2022, Collioure. Visite libre ou guidée

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du Fort Saint-Elme Visites guidées à 11 h, 15 h et 16 h 30 avec présentation des méthodes d’entretien de ce site. Jardin du Fort Saint-Elme Route stratégique, Collioure, Pyrénées Orientales, Occitanie Collioure Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:30:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:30:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Collioure, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Jardin du Fort Saint-Elme Adresse Route stratégique, Collioure, Pyrénées Orientales, Occitanie Ville Collioure lieuville Jardin du Fort Saint-Elme Collioure Departement Pyrénées-Orientales

Jardin du Fort Saint-Elme Collioure Pyrénées-Orientales https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/collioure/

Visite libre ou guidée Jardin du Fort Saint-Elme 2022-06-04 was last modified: by Visite libre ou guidée Jardin du Fort Saint-Elme Jardin du Fort Saint-Elme 4 juin 2022 Collioure Jardin du Fort Saint-Elme Collioure

Collioure Pyrénées-Orientales