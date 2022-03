Visite libre ou guidée Jardin de la Taillade Claret Catégories d’évènement: CLARET

Hérault

Visite libre ou guidée Jardin de la Taillade, 4 juin 2022, Claret. Visite libre ou guidée

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin de la Taillade

sur le thème « Voir son jardin différemment toute l’année » à 10 h et 15 h (durée : 1 h 30).

5 €, gratuit -18 ans et pers. en situation de handicap ou demandeur d’emploi

Visites guidées Jardin de la Taillade 95 chemin de Farjou, Claret, Hérault, Occitanie Claret Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: CLARET, Hérault Autres Lieu Jardin de la Taillade Adresse 95 chemin de Farjou, Claret, Hérault, Occitanie Ville Claret lieuville Jardin de la Taillade Claret Departement Hérault

Jardin de la Taillade Claret Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/claret/

Visite libre ou guidée Jardin de la Taillade 2022-06-04 was last modified: by Visite libre ou guidée Jardin de la Taillade Jardin de la Taillade 4 juin 2022 Claret Jardin de la Taillade Claret

Claret Hérault