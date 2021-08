Bourg-en-Bresse Chapelle des Jésuites Ain, Bourg-en-Bresse Visite libre ou guidée et livrets découverte pour les enfants Chapelle des Jésuites Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Partie intégrante de l’ancien collège des jésuites fondé en 1649, la chapelle des jésuites de Bourg-en-Bresse est un bel exemple d’architecture baroque du XVIIe siècle. Elle possède toujours un mobilier exceptionnel : retables, tableaux, chaire à prêcher, chandeliers en bronze doré… Élevée dès 1669, elle avait tout naturellement sa place dans le projet éducatif des « Compagnons de Jésus » : une chapelle, lieu de culte et de prières, mais aussi lieu de communication, de prédication et d’échanges. De grands noms de l’histoire locale comme nationale ont fréquenté les lieux, tels Jérôme de Lalande, Joseph-Marie Ampère, Edgar Quinet, Thomas Riboud, Gustave Doré, Joannès Son… Désaffectée en 1983 et classée Monument historique l’année suivante, la chapelle, propriété de la ville, est aujourd’hui un site incontournable dans la vie culturelle de Bourg-en-Bresse. Depuis 1985 l’association les amis de la chapelle œuvre pour la restauration et la mise en valeur du lieu. La toiture et la façade ont été rénovées en 2018. [[http://www.chapellejesuites-bourg01.fr/](http://www.chapellejesuites-bourg01.fr/)](http://www.chapellejesuites-bourg01.fr/)

Chapelle des Jésuites 14 Ter rue du Lycée 01000 Bourg-en-Bresse

