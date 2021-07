Pouydraguin Église Saint-Césaire Gers, Pouydraguin Visite libre ou guidée Église Saint-Césaire Pouydraguin Catégories d’évènement: Gers

le dimanche 19 septembre à 14:00

Bâtisse dont le fondement date du VIe siècle. Autel tombeau retable du XVIIIe siècle. Restauration de la voûte étoilée et mise en place en 2014 de deux vitraux d’art contemporain. Visite libre ou guidée de l’église de Saint-Césaire. Église Saint-Césaire 32290 Pouydraguin Pouydraguin A Béquet Gers

