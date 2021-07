Pompertuzat Église Saint-André - Saint-Cloud Haute-Garonne, Pompertuzat Visite libre ou guidée Église Saint-André – Saint-Cloud Pompertuzat Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Visite libre ou visite guidée de l’église Saint-André – Saint-Cloud de POMPERTUZAT, construite au XVIe siècle, remaniée et embellie au XIXe siècle par les PEDOYA (peintre italiens installés en Ariège), inscrite sur la Liste Supplémentaire des Monuments Historiques(1973) et restaurée à l’identique en 2001. Visite libre ou visite guidée de l’église Saint-André-Saint-Cloud, du XVIe siècle, embellie au XIXe siècle par les Pedoya, et restaurée à l’identique en 2001. Église Saint-André – Saint-Cloud Route de Corronsac 31450 Pompertuzat Pompertuzat Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

