Église paroissiale Saint-Martin Tostat

Tostat

Visite libre ou guidée Église paroissiale Saint-Martin, 18 septembre 2021, Tostat.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église paroissiale Saint-Martin

L’église Saint-Martin de Tostat possède plusieurs objets baroques (XVIIe et XVIIIe siècles) inscrits au titre des Monuments Historiques: – retables et sculptures de Marc Ferrère – tabernacle de Dominique Ferrère – chaire – armoire de fonts baptismaux – Table de communion – panneau sculpté Sainte Catherine Ces 2 derniers objets viennent d’être restaurés. Des membres de l’Association Saint-Martin, qui oeuvre à la conservation et la restauration de l’église et de son mobilier, seront présents et répondront aux questions des visiteurs. L’église possède un mobilier XVIIIe siècle en partie attribué à la famille Ferrère et inscrit Monument historique au titre des objets. Église paroissiale Saint-Martin Place de l’église, 65140 Tostat Tostat Hautes-Pyrénées

