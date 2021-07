Visite libre ou guidée du Parc Botanique Reflets de jardin, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Penin.

Visite libre ou guidée du Parc Botanique

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Reflets de jardin

Parc Botanique d’inspiration anglaise de 5000m2 composée de 2000 variétés végétales différentes. Un plaisir pour les promeneurs et amoureux des plantes et pour les passionnés botanique. Départ des visites guidées et commentées à 10h et à 15h Fermeture de la billetterie à 18h.

10€ pour les visites guidées et commentées, 7€ pour les visites libres sans réservation. Gratuit en dessous de 12 ans.

Reflets de jardin 6 rue Saint Roch – 62127 Penin Penin Pas-de-Calais



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T19:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00